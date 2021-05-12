Музичне видання Billboard, яке користується неабиякою популярністю та авторитетом, оголосило музичного артиста десятиліття. Про це вони повідомили на офіційному сайті.

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Дрейк став артистом десятиліття

Канадський репер Дрейк (справжнє ім'я – Обрі Дрейк Грем) отримав престижне звання від Billboard Music Awards. 

Артистом десятиліття Дрейк став тому, що з 2010 року всі його музичні альбоми займали одні з найвищих позицій у рейтингах Billboard 200. Упродовж 2021 року окремі треки репера так само були якнайвище в чартах.

Зауважимо, що репер також став єдиним сольним музикантом, який загалом понад 50 тижнів провів на першому місці рейтингу журналу. 


Дрейк / Фото з фан-акаунту артиста

Найкращі артисти десятиліття за рейтингом Billboard

  1. Drake
  2. Taylor Swift
  3. Bruno Mars
  4. Rihanna
  5. Adele
  6. Ed Sheeran
  7. Justin Bieber
  8. Katy Perry
  9. Maroon 5
  10. Post Malone

Зауважимо, це не перший рекорд, який б'є репер Дрейк. Також він став першим виконавцем, який набрав 50 мільярдів прослуховувань на музичному сервісі Spotify незважаючи на те, що у сервісі розміщені всього лише 12 його хітів.