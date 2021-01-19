Канадський репер Дрейк встановив новий рекорд. Чоловік став першим виконавцем, який набрав 50 мільярдів прослуховувань на музичному сервісі Spotify.

Наразі 34-річний репер є перший та єдиний артист, який досягнув такого приголомшливого результату. Варто додати, що у сервісі розміщені всього лише 12 його хітів, проте вони сумарно сягнули позначки у 50 мільярдів прослуховувань, повідомляють у Hypebeast.

До слова Alyona Alyona – лауреатка премії Music Muves Europe Talent Awards 2021



Дрейк побив рекорд у Spotify / Фото з інстаграму Дрейка

Додамо, що у грудні 2019 року він вже ставав найпопулярнішим музикантом на Spotify із 28 мільярдами прослуховувань. У 2020 році Дрейк побив інший рекорд – він став артистом з найбільшою кількістю хітів, що потрапили в Billboard Hot 100.

Надя Дорофєєва також побила рекорд

Українська співачка та колишня учасниця гурту "Время и Стекло" теж відзначилась рекордом – її дебютна пісня як сольної артистки gorit зібрала вже більше 1 мільйона прослуховувань на сервісі Spotify менше ніж за 2 місяці! Такий результат не доводилось перевищити жодному з українських зірок.