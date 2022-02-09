Побувати на Мальдівах – це мрія Ірини й нарешті вона здійсниться. Чоловік Федишин подарував їй на день народження путівку в це райське місце.

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На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать 400 тисяч користувачів мережі, виконавиця опублікувала фото, яке зробила в аеропорту. Вона щаслива позувала поруч із чоловіком і дітьми. У довгоочікувану мандрівку знаменитість відправилася не лише з коханим, а й з синами.

Образ Ірини Федишин

Для тривалого перельоту зірка обрала комфортне вбрання. В аеропорту вона позувала у штанах м'ятного кольору та жовтому спортивному светрі з капюшоном. Поєднала їх з білими кросівками. Біляве волосся красуня вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і матовою помадою на губах. Серед аксесуарів образ співачки довершили маленька біла сумочка та годинник.

Ми відправляємося у довгоочікувану подорож. І ви здогадуєтесь куди,

– написала Федишин під фото.



Ірина Федишин з сім'єю в аеропорту / Фото з інстаграму співачки

Також Ірина оприлюднила селфі з чоловіком, яке зробила в літаку. Артистка повідомила, що 8 годин польоту пройшли непомітно. Тепер на них чекає пересадка, катер і будуть на місці.



Ірина Федишин з чоловіком / Фото з інстаграму співачки

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