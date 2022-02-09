Побывать на Мальдивах – это мечта Ирины, и наконец-то она исполнится. Муж Федишин подарил ей на день рождения путевку в это райское место.

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На личной странице в инстаграме, за которой следят 400 тысяч пользователей сети, исполнительница опубликовала фото, сделанное в аэропорту. Она счастливо позировала рядом с мужем и детьми. В долгожданное путешествие знаменитость отправилась не только с любимым, но и с сыновьями.

Образ Ирины Федышин

Для длительного перелета звезда выбрала комфортную одежду. В аэропорту она позировала в брюках мятного цвета и желтом спортивном свитере с капюшоном. Соединила их с белыми кроссовками. Белокурые волосы красавица уложила в фирменные локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и матовой помадой на губах. Среди аксессуаров образ певицы завершили маленькая белая сумочка и часы.

Мы отправляемся в долгожданное путешествие. И вы догадываетесь куда,

– написала Федишин под фото.

Ирина Федишин с семьей в аэропорту / Фото с инстаграма певицы

Также Ирина опубликовала селфи с мужчиной, которое сделала в самолете. Артистка сообщила, что 8 часов полета прошли незаметно. Теперь их ждет пересадка, катер и будут на месте.

Ирина Федишин с мужем / Фото из инстаграма певицы

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