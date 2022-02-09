Побывать на Мальдивах – это мечта Ирины, и наконец-то она исполнится. Муж Федишин подарил ей на день рождения путевку в это райское место.
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На личной странице в инстаграме, за которой следят 400 тысяч пользователей сети, исполнительница опубликовала фото, сделанное в аэропорту. Она счастливо позировала рядом с мужем и детьми. В долгожданное путешествие знаменитость отправилась не только с любимым, но и с сыновьями.
Образ Ирины Федышин
Для длительного перелета звезда выбрала комфортную одежду. В аэропорту она позировала в брюках мятного цвета и желтом спортивном свитере с капюшоном. Соединила их с белыми кроссовками. Белокурые волосы красавица уложила в фирменные локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и матовой помадой на губах. Среди аксессуаров образ певицы завершили маленькая белая сумочка и часы.
Мы отправляемся в долгожданное путешествие. И вы догадываетесь куда,
– написала Федишин под фото.
Ирина Федишин с семьей в аэропорту / Фото с инстаграма певицы
Также Ирина опубликовала селфи с мужчиной, которое сделала в самолете. Артистка сообщила, что 8 часов полета прошли незаметно. Теперь их ждет пересадка, катер и будут на месте.
Ирина Федишин с мужем / Фото из инстаграма певицы
Какие украинские звезды отдыхали на Мальдивах
- После гастролей в США на остров отправился певец Монатик с супругой и двумя сыновьями.
- Танцовщик Евгений Кот провел романтический уик-энд с любимой.
- Санта Димопулос отдыхала в Дубае, а теперь улетела с дочерью на Мальдивы.
- Актер Евгений Кошевой приготовил для любимой сюрприз и они только вдвоем побывали в райском уголке планеты.