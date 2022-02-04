Зіркові відпустки продовжуються. Санта Дімопулос обожнює мандрівки, тому не втрачає жодної можливості відпочити на березі океану.

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Санта Дімопулос на Мальдівах

В інстаграм-сторіз знаменитість повідомила, що вже дісталася до готелю, в якому проведе відпустку. Наразі вона не показала образи, які обрала для подорожі, але зачарувала неймовірно красивими пейзажами острова. Судячи з фото, які Санта опублікувала в сторіз, вона зупинилася в готелі на узбережжі океану. Крім того, у зірки є власний басейн з приголомшливим краєвидом.

Також Санта поширила відео, де її маленька донька купається в бірюзовій водичці. Діти Дімопулос обожнюють відпустки за кордоном. Вони постійно дізнаються щось нове. Зіркова матуся та її нащадки щасливі.



Санта Дімопулос на Мальдівах / Скриншот інстаграм-сторіз Санти Дімопулос



Санта Дімопулос на Мальдівах / Скриншот інстаграм-сторіз Санти Дімопулос

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