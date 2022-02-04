Зіркові відпустки продовжуються. Санта Дімопулос обожнює мандрівки, тому не втрачає жодної можливості відпочити на березі океану.
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Санта Дімопулос на Мальдівах
В інстаграм-сторіз знаменитість повідомила, що вже дісталася до готелю, в якому проведе відпустку. Наразі вона не показала образи, які обрала для подорожі, але зачарувала неймовірно красивими пейзажами острова. Судячи з фото, які Санта опублікувала в сторіз, вона зупинилася в готелі на узбережжі океану. Крім того, у зірки є власний басейн з приголомшливим краєвидом.
Також Санта поширила відео, де її маленька донька купається в бірюзовій водичці. Діти Дімопулос обожнюють відпустки за кордоном. Вони постійно дізнаються щось нове. Зіркова матуся та її нащадки щасливі.
Санта Дімопулос на Мальдівах / Скриншот інстаграм-сторіз Санти Дімопулос
Санта Дімопулос на Мальдівах / Скриншот інстаграм-сторіз Санти Дімопулос
Які українські знаменитості відпочивали на Мальдівах
- Наприкінці грудня минулого року в райському куточку планети побувала телеведуча Іванна Онуфрійчук з чоловіком Алмазом.
- Шоумен та актор Євген Кошовий різдвяні свята вирішив провести з дружиною на острові.
- Артист Монатік після гастролей в США з сім'єю відправився у відпустку на Мальдіви.
- Танцівник Євген Кот навіть зняв на відпочинку романтичне відео.