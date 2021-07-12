На фіналі Євро-2020 усі, затамувавши подих, спостерігали на розвитком гри та щиро вболівали за улюблені команди. На трибунах зібралися й знаментості, щоб наживо побачити боротьбу італійців та англійців за звання чемпіонів Європи з футболу. Хто саме потрапив в об'єктиви телекамер – дивіться на Showbiz 24.

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Знаменитості на фіналі Євро-2020

Герцоги Кембриджські та принц Джордж

Принц Вільям та його син обожнюють футбол, тому не змогли пропустити фінал Євро-2020, який відбувся вдома, в Лондоні. На стадіони вони щиро раділи за улюблену збірну та сумували після її поразки.



Герцоги Кембриджські та принц Джордж на фіналі Євро-2020 / Фото Getty Images

Том Круз

Голлівідуський актор Том Круз в Лондоні побував на Wimbledon, а згодом відвідав фінал чемпіонату Європи з футболу. Він потрапив в об'єктиви папараці та з захватом спостерігав за напруженим матчем.

Девід Бекхем

Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем не зміг не прийти підтримати рідну команду. Чоловік щиро вболівав за англійців з трибун. Він сидів поруч із Томом Крузом.



Том Круз і Девід Бекхем на фіналі Євро-2020 / Фото Getty Images

Аманда Голден

Британська телеведуча та акторка Аманда Голден також була на стадіоні "Вемблі". Вона підтримувала англійську збірну.



Аманда Голден на фіналі Євро-2020 / Фото Getty Images

Stormzy

Британський музикант Stormzy не пропустив фінал Євро-2020. Він був на трибунах стадіону "Вемблі".



Stormzy на фіналі Євро-2020 / Фото Getty Images

Стелла Маккартні

Англійська модельєрка, дочка учасника групи The Beatles – Пола Маккартні та фотографині, активістки за права тварин Лінди Маккартні – Стелла Маккартні також була на "Вемблі".

Нагадаємо, у фіналі Євро-2020 Італія розгромила Англію та здобула звання чемпіона Європи з футболу! Італійцям вдалося вибороти перемогу в серії пенальті, реалізувавши 3 спроби. Як це було – читайте тут.