На фіналі Євро-2020 усі, затамувавши подих, спостерігали на розвитком гри та щиро вболівали за улюблені команди. На трибунах зібралися й знаментості, щоб наживо побачити боротьбу італійців та англійців за звання чемпіонів Європи з футболу. Хто саме потрапив в об'єктиви телекамер – дивіться на Showbiz 24.
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Знаменитості на фіналі Євро-2020
Герцоги Кембриджські та принц Джордж
Принц Вільям та його син обожнюють футбол, тому не змогли пропустити фінал Євро-2020, який відбувся вдома, в Лондоні. На стадіони вони щиро раділи за улюблену збірну та сумували після її поразки.
Герцоги Кембриджські та принц Джордж на фіналі Євро-2020 / Фото Getty Images
Том Круз
Голлівідуський актор Том Круз в Лондоні побував на Wimbledon, а згодом відвідав фінал чемпіонату Європи з футболу. Він потрапив в об'єктиви папараці та з захватом спостерігав за напруженим матчем.
Девід Бекхем
Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем не зміг не прийти підтримати рідну команду. Чоловік щиро вболівав за англійців з трибун. Він сидів поруч із Томом Крузом.
Том Круз і Девід Бекхем на фіналі Євро-2020 / Фото Getty Images
Аманда Голден
Британська телеведуча та акторка Аманда Голден також була на стадіоні "Вемблі". Вона підтримувала англійську збірну.
Аманда Голден на фіналі Євро-2020 / Фото Getty Images
Stormzy
Британський музикант Stormzy не пропустив фінал Євро-2020. Він був на трибунах стадіону "Вемблі".
Stormzy на фіналі Євро-2020 / Фото Getty Images
Стелла Маккартні
Англійська модельєрка, дочка учасника групи The Beatles – Пола Маккартні та фотографині, активістки за права тварин Лінди Маккартні – Стелла Маккартні також була на "Вемблі".