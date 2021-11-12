У довгій смарагдовій сукні: Кейт Міддлтон взяла інтерв'ю у ветерана війни
Джерело:ютуб герцогів Кембриджських
Дружина принца Вільяма з нагоди Дня пам'яті взяла інтерв'ю у ветерана війни. З нагоди важливої зустрічі Кейт Міддлтон постала у стриманому образі й одягнула темну смарагдову сукню.
11 листопада у Великій Британії відзначають День пам'яті полеглих. На відміну від інших членів королівської родини, Кейт Міддлтон не виходила у світ й не брала участь у заходах. Але натомість взяла інтерв'ю у ветерана Другої світової війни.
Цікаво "Метод принцеси Діани": як принц Вільям та Кейт Міддлтон виховують дітей
У бесіді під назвою "Розмова між поколіннями" також взяла участь 10-річна дівчинка, школярка-скаут Емілі Едж.
"Для мене було справжньою честю провести час із полковником Блюмом і мати можливість подякувати йому за жертви, які він поніс заради країни. У розмові з ним я ще раз переконалася, як важливо пам'ятати та дякувати всім тим, хто боровся і гинув заради того, щоб ми зараз жили у світі", – поділилася враженнями від розмови герцогиня.
Кейт Міддлтон взяла інтерв'ю у ветерана Другої світової війни: відео
Образ Кейт Міддлтон
Для важливої зустрічі дружина принца Вільяма обрала стримане та лаконічне вбрання. Вона позувала у темно-смарагдовій сукні довжини міді приталеного фасону.
Герцогиня Кембриджська поєднала вбрання з темними туфлями-човниками в тон. Вона доповнила образ не лише брошкою у вигляді червоного маку, що є символом Дня пам'яті, але й сережками-підвісками та каблучкою.
Кейт Міддлтон розпустила волосся та вклала його пишними локонами. На обличчі герцогиня зробила макіяж, підкресливши очі нюдовими тінями, а губи – рожевою помадою.
Кейт Міддлтон з ветераном війни та школяркою-скаутом / Скриншот з відео
Останні образи Кейт Міддлтон
- На першому публічному виході у Глазго герцогиня з'явилась разом з чоловіком, принцом Вільямом. Подружжя зустрілося зі скаутами, а тому Кетрін одягнула джинси-скінні, светр та жилетку.
- Для вечірнього прийому на кліматичному саміті Кейт Міддлтон обрала більш яскравий образ. Вона позувала у довгій сукні насиченого синього кольору.
- Нещодавно герцогиня Кембриджська побувала в музеї. Для візиту Кетрін обрала стильні штани та блузку.