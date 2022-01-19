Известная исполнительница Камалия рассказала об ухудшении состояния здоровья. После рождественских праздников звезда слегла с температурой.

Читайте также Курьез в Финляндии: Камалия с детьми и мужем через балкон выходили из гостиничного номера

Камалия рассказала о болезни

Певица поделилась, что около трех дней имела очень высокую температуру, из-за чего была вынуждена вызвать скорую. Камалия стала подозревать, что вторично подхватила COVID-19.

В воскресенье пришлось вызвать скорую, потому что меня лихорадило три дня, и температура не сбивалась ниже 39 градусов. Думала, что снова подхватила корону, учитывая всю симптоматику: температура росла, не сбивалась, начало лихорадить, сильная головная боль, начало ломать все тело,

– поделилась артистка.

Но врачи начали подозревать в Камалии флурона – случай, когда человек инфицировался двумя вирусами (коронавирусом и гриппом).

Важно! Случаи флуроны были зафиксированы в США, Израиле, Бразилии, Венгрии. Эксперты в области здравоохранения утверждают, что лучшей защитой от такого инфицирования является вакцинация как от коронавируса, так и гриппа.

Камалия провела тесты на оба вируса, однако у нее обнаружили только грипп. Врачи уже назначили звезде лечение.

"Сегодня мне стало получше, температуру уже не сбиваю, но пока держится 38, утром 37,7. Слава Богу, уже не под 40! Но начало болеть горло, немного больно глотать. Итак, сегодня нужно сдавать тесты не только на коронавирус, но и на грипп, оказывается его сейчас много!" – добавила артистка.

Камалия провела тесты на коронавирус и грипп / Фото из инстаграма Камалии

Камалия пожелала поклонникам здоровья и крепкого иммунитета, а также добавила, что следует пить много витаминов.

Отметим, что певица вакцинировалась от коронавируса еще 8 июня. Знаменитость раньше была не уверена, будет ли делать прививку. В то же время ее муж Мохаммад Захур с самого начала твердо был убежден, что это нужно делать, поэтому он тайно от жены вакцинировался в Великобритании.

Текст публикации Камалии

Друзья, не очень люблю делиться с вами отрицательными моментами, но в заботе о вашем здоровье делаю это. В воскресенье пришлось вызвать скорую, потому что меня лихорадило три дня, и температура не сбивалась ниже 39 градусов. Думала, что снова подхватила корону, учитывая всю симптоматику: температура росла, не сбивалась, начала лихорадить, сильную головную боль, начало ломать все тело, сильная заложенность носа, но при сильном насморке, перестала чувствовать запахи и вкус пищи, даже запах термоядерной "звездочки" не чувствовала, упадок, сил, сонливость. Врачи начали подозревать у меня флурону – это когда человек болеет двумя вирусами одновременно. Оказывается, что грипп и корона могут существовать вместе в организме человека, не вытесняя друг друга! Сделали оба теста, оказалось, что короны нет, а вот грипп А есть! Назначили лечение от гриппа, делюсь с вами. Сегодня мне стало получше, температуру уже не сбиваю, но пока держится 38, утром 37,7. Слава Богу, уже не под 40! Но начало болеть горло, немного больно глотать. Итак, сегодня нужно сдавать тесты не только на коронавирус, но и грипп, оказывается его сейчас много! И как выяснилось, что можно еще и заболеть флуроном! Здоровья вам всем, дорогие, и крепкого иммунитета! Да, и не забываем принимать витамины и пить много жидкости, если заболели!