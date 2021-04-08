Співачка Камалія розповіла, що по поверненню з Лондона її чоловік Мохаммад Захур зізнався, що щепився там від коронавірусу. Якою саме вакциною – невідомо.

Камалія розповіла, що усім іноземцям рекомендують подбати про свою вакцинацію самостійно – в Україні поки що кількість доз для щеплень обмежена. Чому чоловік не сказав перед поїздкою про щеплення або ж одразу після неї – знає лише Камалія, втім, схоже усі непорозуміння між ними вже вирішені.

До слова Які побічні реакції фіксували в українців після вакцинації проти COVID-19

Наступного дня Камалія опублікувала відео, на якому танцює зі своїм коханим.

Всі чоловіки – брехуни. Вони кажуть вам, що їдуть у відрядження, а насправді... їдуть, щоб їм зробили щеплення. Більш того, Захур не говорив мені про це до сьогоднішнього дня, хоча був удома весь тиждень. Захур щепився через 6 місяців (після хвороби, – Showbiz 24),

– повідомила Камалія.

Що пара думає про вакцинацію?

В одному з інтерв'ю, коли Камалія зізналась, що відвідувала онкологічний центр, журналістка запитала подружжя, що вони думають про вакцинацію.

Якщо Камалія засумнівалась у відповіді і не була впевнена, чи робитиме щеплення, називала це "складним питанням, то Мохаммад Захур твердо був переконаний, що вакцинуватись від COVID-19 потрібно, не задумуючись.

Це взагалі не складне питання. Вакцину знайдено, всі її робитимуть – Обама, Буш, Клінтон. Всі вони сказали, що на публіку будуть робити щеплення,

– говорив Мохаммад.

Варто додати, що уся сім'я Камалії восени 2020 року хворіла на коронавірус – чоловік Захур навіть був у лікарні. У всіх після хвороби залишились ускладнення.