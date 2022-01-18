Українські зірки часто стають жертвами переслідувань фанатів. Однак виконавиця Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) зізналась, що до неї домагалися в дитинстві.

До слова Тарас Цимбалюк пригадав, як на "Танцях" його змушували критикувати Alyona Alyona

Як Alyosha зазнала домагань

Співачка розповіла, що стала жертвою сексуальних домагань у 13 років. Вона йшла в гості до подруги, яка жила у сусідньому під'їзді.

У прольоті між третім і четвертим поверхами стояв хлопець. Можливо, клас 10-й або 11-й. І він мені не давав вийти. Спочатку я думала, ми просто випадково зіткнулися, але це було невипадково – він схопив мене за плечі, тримав і, вибачте, дістав із "широких штанин", як кажуть, щось таке незрозуміле,

– розповіла Alyosha.

"Я досі, коли мені вже 35 років, навіть не знаю, що то було. Навіть не хочу описувати це, бо це психічно хвора людина щось собі там створила. Він сказав: "Доторкнешся – відпущу"", – поділилась артистка.

Alyosha вирішила втікати й побігла сходами наверх. Вона почала дзвонити у всі квартири: "У перші двері, які відкрилися, я забігла і почала закривати всі замки. Я боялася вийти, попросила подзвонити додому, щоб брати за мною прийшли".



Alyosha / Фото з інстаграму зірки

Які зірки ставали жертвами домагань