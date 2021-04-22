Хореографиня закликала жінок не плутати флірт з домаганнями. Історій, коли до дівчат домагаються незнайомі чоловіки, навіть у публічних місцях – дуже багато. Тому в таких ситуаціях необхідно вміти постояти за себе та захиститися.

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Олена Шоптенко про домагання в метро

Танцівниця поділилася особистою історією. Вона пригадала, що в 15 років дізналася, про те, що хтось чужий може торкатися її без дозволу.

Якийсь дорослий чоловік в метро вирішив, що може торкатися дитину і не соромився робити це. Тоді я втекла, бо точно знала, що це ненормально. Але боялася щось сказати й не знала, що робити,

– розповіла Шоптенко.

Зараз жінка вже знає, як протидіяти таким людям. Якби подібна ситуація трапилася тепер, то Олена вже не втікала б, соромлячись, в інший кінець вагону, а зробила б все, щоб цей вусатий чоловік запам'ятав їхню зустріч назавжди.

Тому що це не флірт, не привід усміхатися. Це не "прикольно" і точно не привід посміятися з друзями. Це домагання. І потрібно робити все, щоб захистити себе,

– наголосила хореографиня.

Шоптенко зазначила, що подібні історії не мають бути банальними та звичними. На проблему домагання в публічних місцях потрібно звертати увагу. Кожна дівчина має знати, як поводитися, якщо опинилася в подібній ситуації. Не потрібно боятися, а необхідно вміти протидіяти та захищатися.