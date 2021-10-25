Доставка квітів працює, – ексдружина Дзідзьо розповіла, чи має нового коханого

Колишня дружина Дзідзьо SLAVIA може бути відкритою до нових відносин після розлучення з артистом. Вона зізналась, що має залицяльників, але не поспішає створювати серйозні стосунки.

Українська співачка SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) – вільна, адже розлучилась з артистом Дзідзьо після 8 років шлюбу. Вона розповіла, чи знайшла вже нове кохання.

До слова Колишня дружина Дзідзьо похизувалася ефектним аутфітом: яскраве фото SLAVIA

Чи знайшла SLAVIA нове кохання

Зірка зізналась, що має залицяльників, адже часто отримує подарунки. Та, схоже, вона все ще не готова до серйозного роману з чоловіком.

Доставка квітів працює. Квіти доставляють. Але пропозиції я не поспішаю приймати,

– поділилась співачка.

SLAVIA й справді дуже часто ділиться фото з великими букетами квітів.

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SLAVIA з квітами / Фото з інстаграму SLAVIA

Зазначимо, нещодавно Оля Полякова прокоментувала розлучення Дзідзьо. Вона поділилась, яка дружина підходила б співаку. "Я розумію, що йому потрібна сильна жінка. Така українська жінка, яка зможе його направляти. Дівчата, поки Дзідзьо холостякує, я вас прошу, не прогадаєте. Це класний мужчина для життя", – поділилась знаменитість.

Водночас сам Дзідзьо "не помічає жінок". Він повністю занурений у роботу й не має часу на романтику. Тому серце артиста також вільне.