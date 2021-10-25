Украинская певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) – свободна, ведь развелась с артистом Дзидзьо после 8 лет брака. Она рассказала, нашла ли уже новую любовь.

К слову Бывшая жена Дзидзьо похвасталась эффектным аутфитом: яркое фото SLAVIA

Нашла ли SLAVIA новую любовь

Звезда призналась, что есть ухажеры, ведь часто получает подарки. Но, похоже, она все еще не готова к серьезному роману с мужчиной.

Доставка цветов работает. Цветы доставляют. Но предложения я не спешу принимать,

– поделилась певица.

SLAVIA и вправду очень часто делится фото с большими букетами цветов.



SLAVIA с цветами / Фото из инстаграма SLAVIA

Отметим, недавно Оля Полякова прокомментировала развод Дзидзьо. Она поделилась, какая жена подходила бы певцу. "Я понимаю, что ему нужна сильная женщина. Такая украинская женщина, которая сможет его направлять. Девчонки, пока Дзидзьо холостякует, я вас прошу, не прогадаете. Это классный мужчина для жизни", – поделилась знаменитость.

В то же время сам Дзидзьо "не замечает женщин". Он полностью погружен в работу и не имеет времени на романтику. Поэтому сердце артиста также свободно.