Досить писати, як вам соромно, йдіть на вулиці, – Алан Бадоєв емоційно звернувся до росіян
Джерело:інстаграм Алана Бадоєва
Російські війська атакували Україну. Знаменитості не залишаються осторонь і закликають росіян виходити на вулиці, виступати проти дій Путіна. Щодо цього емоційно висловився Алан Бадоєв.
Режисер звернувся до підписників з Росії, які постійно пишуть, що їм соромно за дії влади. Бадоєв закликав росіян виходити на вулиці та зупинити диктатора.
Важливо "Очікувано, вистоїмо": як українські зірки реагують на вторгнення Росії в Україну
Алан Бадоєв звернувся до росіян
Режисер наголосив, що це їхня країна вбиває наших людей. Росіяни можуть зупинити війну, яку почав їхній очільник і мають це зробити.
Москва, досить писати мені, як вам соромно за вашу владу! Йдіть на вулиці! Бо прямо зараз мою країну вбиває ваша країна!
– наголосив Бадоєв.
Також він попросив максимально розповсюджувати ці заклики, не мовчати й діяти.
Алан Бадоєв звернувся до росіян / Скриншот інстаграм-сторіс Бадоєва
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Інші реакції зірок на вторгнення російських військ на територію України
- Голлівудська акторка українського походження Іванна Сахно відреагувала на вторгнення російських військ на територію України. В описі публікації Іванна закликала людей виходити на мітинг до Посольства Російської Федерації у Нью-Йорку.
- Американський письменник-фантаст Стівен Кінг саркастично зазначив, що Путін тепер має справу з Байденом, а не з Трампом. Він додав, що Путін зробив серйозний прорахунок.