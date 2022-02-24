Досить писати, як вам соромно, йдіть на вулиці, – Алан Бадоєв емоційно звернувся до росіян

24 лютого 2022 , 12:30
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Джерело:

інстаграм Алана Бадоєва

Російські війська атакували Україну. Знаменитості не залишаються осторонь і закликають росіян виходити на вулиці, виступати проти дій Путіна. Щодо цього емоційно висловився Алан Бадоєв.

Режисер звернувся до підписників з Росії, які постійно пишуть, що їм соромно за дії влади. Бадоєв закликав росіян виходити на вулиці та зупинити диктатора. 

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Алан Бадоєв звернувся до росіян

Режисер наголосив, що це їхня країна вбиває наших людей. Росіяни можуть зупинити війну, яку почав їхній очільник і мають це зробити. 

Москва, досить писати мені, як вам соромно за вашу владу! Йдіть на вулиці! Бо прямо зараз мою країну вбиває ваша країна! 
– наголосив Бадоєв.

Також він попросив максимально розповсюджувати ці заклики, не мовчати й діяти. 


Алан Бадоєв звернувся до росіян / Скриншот інстаграм-сторіс Бадоєва

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Автор: Христина Кобак