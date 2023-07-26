Дорофєєва розповіла, чи змінила прізвище після весілля і кому залишився їхній з Дантесом будинок

Надя Дорофєєва розлучилася з Володимиром Дантесом у 2022 році. А минулого місяця співачка знову вийшла заміж. Дорофєєва зізналася, чи змінила прізвище після весілля та кому залишився будинок під Києвом, у якому вона жила з Дантесом.

Нещодавно стало відомо, що співачка таємно одружилася з ресторатором Михайлом Кацуріним. Виявляється, що Надя не змінювала прізвище, вона так і залишилася Дорофєєвою.

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Тепер артистка зізналася, кому дістався будинок, який був спільно нажитим майном експодружжя. Нагадаємо, що в квітні минулого року Дантес хотів залишити житло під Києвом Наді, але вона відмовилася від цього.

Згодом в мережі поширилася інформація, що співачка виписалася з цього дому. Під час ефіру "Наше радіо" Дорофєєва підтвердила чутки про зміну своєї прописки.

На питання ведучої, кому залишився будинок після розлучення, Надя відповіла, що вони з Володимиром вже продали маєток.

Нагадаємо, що у 2021 році Дорофєєва з Дантесом переїхала в розкішний особняк у передмісті Києва. Він розташований у закритому котеджному містечку, там простора територія, є величезний басейн, а також велика тераса. Як виглядав маєток зіркової пари – дивіться у статті.

До слова, раніше Дорофєєва "засвітила" квартиру, яку орендує разом з коханим Мішею Кацуріним. Сталося це випадково, коли вона показувала свою ранкову рутину. Помітно, що квартира простора та має високі стелі.