Надя Дорофєєва вперше за час війни побувала на Донеччині: мета поїздки та фото з військовими

Українська співачка Надя Дорофєєва відвідала військових у Донецькій області. Вона передала їм волонтерську допомогу.

Артистка поділилась, що місяць тому її команда передала першу партію допомоги. За словами Наді, це допомогло знищити велику кількість техніки окупантів.

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Дорофєєва приїхала на Донеччину

У своєму інстаграмі дівчина опублікувала кілька кадрів з Донецької області. Надя зазначила, що привезла вже другу партію дронів для ЗСУ.

Сьогодні ми довезли другу партію (35 дронів). Загалом вже передали 91 FPV-дрон, на які ми з вами зібрали разом 2 мільйони. Така кількість закриває потреби всього на тиждень, що означає, що ми повинні й надалі бути корисними та активно донатити,

– написала знаменитість.

Артистка розповіла, що відчула гордість та спокій після спілкування з українськими військовослужбовцями. Також вона закликала своїх прихильників допомагати захисникам.

Побувавши на Донеччині, я розумію, що ці емоції повинен відчути кожен цивільний. По-перше, поспілкувавшись з нашими захисниками і захисницями, відчуваєш неймовірну гордість і спокій. По-друге, нереальне бажання бути корисним, бо кожен свідомий українець має розуміти: якщо ти не там, то допомагай чим можеш,

– наголосила знаменитість.

Дорофеєва була наставником військового