Городецький є командиром взводу у 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. Раніше ми розповідали, як військовий ЗСУ проходив "сліпі" прослуховування на "Голос країни".

Цікаво Тепер у півфіналі: воїн ЗСУ та переможець "Х-Фактора" виграв у вокальних батлах "Голосу країни"

Виступ Городецького розчулив Дорофєєву

У півфіналі захисник чуттєво виконав пісню Вови Гейзера "Браття-українці". Своїм голосом військовий ЗСУ довів до сліз багатьох глядачів у залі та навіть власну наставницю.

Тренерка розплакалася через емоційний виступ підопічного. Дорофєєва не змогла спокійно дивитися номер Городецького, а після його виступу попросила про паузу, бо не могла говорити через сльози.

Ми маємо змогу робити свою роботу завдяки таким хлопцям, як ти. Для мене цей виступ був поза конкурсом. Юро, це була сповідь. Я вам дуже дякую! Браво!,

– сказала Дорофєєва.

Додамо, що Юрій Городецький виступав у батлі з учасницею Ізабеллою Іващенко від команди Пивоварова. Артисти разом ефектно завершили випуск шоу.

За результатами глядацького голосування до фіналу "Голосу країни" пройшов саме Юрій Городецький.

Дивіться виступ Юрія Городецького на "Голосі країни": відео

Довідка! Захисника знають вже багато українців. Пісня "Браття українці" у його виконанні ще у 2022 році набрала мільйони переглядів у соцмережах.



Цікаво, що Городецький завжди любив музику. Він з першого класу виступав у сільському клубі, а під час війни співав під гітару для своїх побратимів.