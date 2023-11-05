Виконавиця Надя Дорофєєва показала нове фото на особистій сторінці. Вона оприлюднила спільне фото з чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним.

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Надя Дорофєєва показалась з чоловіком

Зіркова пара позувала в автівці. Надя постала у сірій футболці, а Михайло одягнув синю кофтинку та бежеву панаму.

У підписі до фото Надя Дорофєєва поділилась першими деталями її сольного концерту, що має відбутись 9 грудня в Києві. Його організатори обіцяють нову програму від артистки.

А ось і перший гість мого київського концерту – мій коханий співавтор. Можливо, в цей вечір він буде співати, можливо свистіти чи грати – ми ще не розібралися, але він точно буде – 9 грудня на сцені Stereo Plaza. І ви приходьте,

– поділилась співачка.



Надя Дорофєєва і Міша Кацурін / Фото з інстаграму зірки

Як проводить час зіркова пара

Днями Михайло Кацурін показував, як проводить час з дружиною. Вони прогулювалися місцями, куди часто ходив ресторатор, коли ще був студентом.

Пізніше Надя й Михайло вирушили в ресторан на коктейлі. Пара не забула зробити кілька знімків.