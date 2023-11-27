Артистка поділилась, що місяць тому її команда передала першу партію допомоги. За словами Наді, це допомогло знищити велику кількість техніки окупантів.
Інтригує Надя Дорофєєва показала селфі з чоловіком Кацуріним: миле фото в автівці
Дорофєєва приїхала на Донеччину
У своєму інстаграмі дівчина опублікувала кілька кадрів з Донецької області. Надя зазначила, що привезла вже другу партію дронів для ЗСУ.
Сьогодні ми довезли другу партію (35 дронів). Загалом вже передали 91 FPV-дрон, на які ми з вами зібрали разом 2 мільйони. Така кількість закриває потреби всього на тиждень, що означає, що ми повинні й надалі бути корисними та активно донатити,
– написала знаменитість.
Артистка розповіла, що відчула гордість та спокій після спілкування з українськими військовослужбовцями. Також вона закликала своїх прихильників допомагати захисникам.
Побувавши на Донеччині, я розумію, що ці емоції повинен відчути кожен цивільний. По-перше, поспілкувавшись з нашими захисниками і захисницями, відчуваєш неймовірну гордість і спокій. По-друге, нереальне бажання бути корисним, бо кожен свідомий українець має розуміти: якщо ти не там, то допомагай чим можеш,
– наголосила знаменитість.
Дорофеєва була наставником військового
- У 13-му сезоні співочого шоу "Голос країни" взяв участь 25-річний військовослужбовець Юрій Городецький. Він є командиром взводу у 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. Захисник виконав пісню "Києве мій" та обрав команду Наді Дорофєєвої.
- Юрію вдалося потрапити до фіналу проєкту. Військовий зворушливо заспівав пісню Вови Гейзера "Браття-українці". Він вразив своїм виконанням глядачів у залі та навіть власну наставницю.
- Дорофеєва розплакалась через виступ підопічного. Тренерка не змогла спокійно дивитися номер Городецького, а після закінчення номера попросила про паузу, бо не могла говорити через сльози.
- Відомо, що Городецький посів у "Голосі країни" друге місце. Він поступився іншому українському військовому – Михайлу Панчишину під псевдонімом Ptashkin. Хлопець був учасником команди Артема Пивоварова.