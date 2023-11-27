Артистка поделилась, что месяц назад команда передала первую партию помощи. По словам Нади, это помогло уничтожить большое количество техники оккупантов.
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Дорофеева приехала в Донецкую область
В своем инстаграмме девушка опубликовала несколько кадров из Донецкой области. Надя отметила, что привезла уже вторую партию дронов для ВСУ.
Сегодня мы довезли вторую партию (35 дронов). В общей сложности уже передали 91 FPV-дрон, на которые мы с вами собрали вместе 2 миллиона. Такое количество закрывает потребности всего на неделю, что означает, что мы должны и в дальнейшем быть полезными и активно донатить,
– написала знаменитость.
Артистка рассказала, что испытала гордость и покой после общения с украинскими военнослужащими. Также она призвала своих поклонников помогать защитникам.
Побывав в Донецкой области, я понимаю, что эти эмоции должен испытать каждый гражданский. Во-первых, пообщавшись с нашими защитниками и защитницами, чувствуешь невероятную гордость и покой. Во-вторых, нереальное желание быть полезным, потому что каждый сознательный украинец должен понимать: если ты не там, то помогай чем можешь,
– отметила знаменитость.
Дорофеева была наставником военного
- В 13-м сезоне вокального шоу "Голос страны" принял участие 25-летний военнослужащий Юрий Городецкий. Он – командир взвода в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Защитник исполнил песню "Киев мой" и выбрал команду Нади Дорофеевой.
- Юрию удалось попасть в финал проекта. Военный трогательно спел песню Вовы Гейзера "Братья-украинцы". Он поразил исполнением зрителей в зале и даже собственную наставницу.
- Дорофеева расплакалась из-за выступа подопечного. Тренерша не смогла спокойно смотреть номер Городецкого, а после окончания номера попросила о паузе, потому что не могла говорить из-за слез.
- Известно, что Городецкий занял в "Голосе страны" второе место. Он уступил другому украинскому военному – Михаилу Панчишину под псевдонимом Ptashkin. Парень был участником команды Артема Пивоварова.