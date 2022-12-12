Тарас Тополя відповів, чи доречно ставити ялинку під час війни: яка є альтернатива

Питання різдвяних ялинок цього року для українців стало суперечливим. Тарас Тополя розповів, що думає про головний атрибут свята і як їх можна замінити.

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів про своє ставлення до новорічних ялинок. Чимало українців відмовляються від ялинок, бо вважають, що під час війни це – не на часі.

До теми Тарас Тополя зізнався, коли цього року святкуватиме Різдво

Тарас Тополя про різдвяні ялинки

Ялинка – це насамперед про дитячий сміх, дитячу радість. Ті жахливі 9 місяців війни, крізь які проходять наші діти, я особисто ніколи не пробачу окупантам. Це життя в бомбосховищах, відсутність нормального навчання, тривоги та стреси. Насправді я не розумію, за що нашим дітям це жахіття,

– поділився музикант.

Тому Тарас Тополя вважає, що ялинка – це можливість дати дітям радість і щастя, привід усміхнутись та зануритися в атмосферу радості.

"Тому, навіть невеличку ялинку, хоча б з мінімальною ілюмінацією, але потрібно поставити. Насамперед для них. Не потрібно робити помпезних, масштабних інсталяцій. Просто, я вважаю, що треба зробити місце, куди діти зможуть прийти й на декілька годин забути про той жах, який відбувається навколо".

Тарас Тополя також назвав альтернативу, яку можна використати замість ялинок і гірлянд. "Якщо у вас немає змоги придбати ялинку, створити новорічну атмосферу з гірлянд через відсутність електроенергії, я раджу придумати якусь цікаву інсталяцію зі свічок. Це досить романтично і діткам сподобається".

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн

Додамо, сам Тарас Тополя святкуватиме Різдво у Львові, а згодом, якщо буде можливість, полетить до дружини та дітей у Сполучені Штати.

Музикант не ставитиме ялинку цього Нового року, бо не знає, де буде його святкувати. Але раніше це було традицією для його сім'ї – купувати ялинку з корінням та висаджувати її на подвір'ї після свят.