Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал о своем отношении к новогодним елкам. Многие украинцы отказываются от елок, потому что считают, что во время войны это – не ко времени.

К теме Тарас Тополя признался, когда в этом году будет праздновать Рождество

Тарас Тополя о рождественских елках

Елка – это прежде всего о детском смехе, детской радости. Те ужасные 9 месяцев войны, через которые проходят наши дети, я лично никогда не прощу оккупантам. Это жизнь в бомбоубежищах, отсутствие нормальной учебы, тревоги и стрессы. На самом деле я не понимаю, за что нашим детям это ужас,

– поделился музыкант.

Поэтому Тарас Тополя считает, что елка – это возможность дать детям радость и счастье, повод улыбнуться и погрузиться в атмосферу радости.

Полное интервью с Тарасом Тополей читайте в рамках проекта "Интервью24".

"Поэтому даже небольшую елку, хотя бы с минимальной иллюминацией, но нужно поставить. Прежде всего для них. Не нужно делать помпезных, масштабных инсталляций. Просто, я считаю, что нужно сделать место, куда дети смогут прийти и на несколько часов забыть о том ужасе, который происходит вокруг".

Тарас Тополя также назвал альтернативу, которую можно использовать вместо елок и гирлянд. "Если у вас нет возможности приобрести елку, создать новогоднюю атмосферу из гирлянд из-за отсутствия электроэнергии, я советую придумать какую-нибудь интересную инсталляцию со свечей. Это довольно романтично и деткам понравится".

Интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео онлайн

Добавим, сам Тарас Тополя будет праздновать Рождество во Львове, а затем, если будет возможность, полетит к жене и детям в Соединенные Штаты.

Музыкант не будет ставить елку в этом Новом году, потому что не знает, где будет его праздновать. Но раньше это было традицией для его семьи – покупать елку с корнями и высаживать ее во дворе после праздников.