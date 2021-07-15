Іспанські принцеси Софія та Леонор часто перебували на заходах чи церемоніях, однак зі своїми батьками. Та цього разу вони вийшли у світ без батька короля Філіпа VI та матері королеви Летиції.

До слова Королева Летиція показала елегантний образ в темно-синій сукні: фото

Доньки Летиції здійснили світський вихід

Дівчата відвідали заповідник Монтехо-де-ла-Сьєрра в Мадриді. Вони взяли участь в екологічній ініціативі A tree for Europe ("Дерево для Європи"), що спрямована на боротьбу з кліматичними змінами.

Разом з однолітками – підлітками від 14 до 16 років – принцеси висадили кілька дерев на території парку.

Для такого заходу Софія та Леонор обрали зручне вбрання. Вони постали в парних образах – лаконічних білих футболках та блакитних джинсах, які поєднали з чорними кросівками. Дівчата були у захисних масках, а тому їх було практично неможливо відрізнити.



Принцеси Леонор та Софія / Фото Getty Images

Зазначимо, що для принцеси Леонор цей вихід у світ без батьків вже не перший. Раніше вона відвідувала церемонію святкування 30-річчя Інституту Сервантеса в Мадриді. Тоді вона навіть виголосила коротку промову. Однак разом на публіці сестри-принцеси з'явилися вперше.