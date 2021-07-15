Испанские принцессы София и Леонор часто находились на мероприятиях или церемониях, однако со своими родителями. Но на этот раз они вышли в свет без отца короля Филиппа VI и матери королевы Летиции.

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Девушки посетили заповедник Монтехо-де-ла-Сьерра в Мадриде. Они приняли участие в экологической инициативе A tree for Europe ("Дерево для Европы"), направленной на борьбу с климатическими изменениями.

Вместе со сверстниками – подростками от 14 до 16 лет – принцессы высадили несколько деревьев на территории парка.

Для такого мероприятия София и Леонор выбрали удобный наряд. Они предстали в парных образах – лаконичных белых футболках и голубых джинсах, которые соединили с черными кроссовками. Девушки были в защитных масках, и поэтому их было практически невозможно отличить.



Принцессы Леонор и София / Фото Getty Images

Отметим, что для принцессы Леонор этот выход в свет без родителей уже не первый. Ранее она посещала церемонию празднования 30-летия Института Сервантеса в Мадриде. Тогда она даже произнесла короткую речь. Однако вместе на публике сестры-принцессы появились впервые.