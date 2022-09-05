Українська ведуча Стася Ровінська поділилась деталями стосунків зі своєю мамою Сніжаною Єгоровою. Телезірка розірвала стосунки з одіозною матір'ю ще до повномасштабного вторгнення.
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Стася Ровінська про стосунки з мамою
Шанувальником могло здатися, що Стася Ровінська припинила стосунки з мамою суто через політичні погляди. Але це не так.
Перестала з нею повністю спілкуватись за рік до війни. Просто не казала про це. Це тягнулося усе моє життя. Просто знайшла нарешті в собі сили це припинити,
– зізналась донька Єгорової.
Згодом Стася Ровінська додала, що те, що вона розірвала зв'язок з мамою – для неї геть не сумна подія.
"Не ставте, будь ласка, тут сумні смайли. У моєму випадку це супер! Це звільнення і перемога над собою. Вихід зі стану жертви і нарешті нормальне життя. Я стала легше дихати після цього", – додала ведуча.
Стася Ровінська про маму / Фото з інстаграм-сторіз
Як Стася Ровінська публічно виразила незгоду з мамою
- Телеведуча й акторка висловила свою позицію до повномасштабної війни – тоді, коли Сніжана Єгорова підтримала путіна. Стася Ровінська відреклась від заяв мами й зізналась, що відчуває біль і сором через те, що її вплутують у скандал.
- Вже після 24 лютого Стася просила скаржитися на ютуб-канал матері й навіть послала її за російським кораблем.
- Донька Сніжани Єгорової намагалась достукатися до мами під час війни й надсилала відео з бомбосховища. Однак все було марно – скандальна ведуча лише видавала цинічні реакції.