Українська ведуча Стася Ровінська поділилась деталями стосунків зі своєю мамою Сніжаною Єгоровою. Телезірка розірвала стосунки з одіозною матір'ю ще до повномасштабного вторгнення.

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Стася Ровінська про стосунки з мамою

Шанувальником могло здатися, що Стася Ровінська припинила стосунки з мамою суто через політичні погляди. Але це не так.

Перестала з нею повністю спілкуватись за рік до війни. Просто не казала про це. Це тягнулося усе моє життя. Просто знайшла нарешті в собі сили це припинити,

– зізналась донька Єгорової.

Згодом Стася Ровінська додала, що те, що вона розірвала зв'язок з мамою – для неї геть не сумна подія.

"Не ставте, будь ласка, тут сумні смайли. У моєму випадку це супер! Це звільнення і перемога над собою. Вихід зі стану жертви і нарешті нормальне життя. Я стала легше дихати після цього", – додала ведуча.



Стася Ровінська про маму / Фото з інстаграм-сторіз

Як Стася Ровінська публічно виразила незгоду з мамою