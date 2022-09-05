Украинская ведущая Стася Ровинская поделилась деталями отношений со своей мамой Снежаной Егоровой. Телезвезда разорвала отношения с одиозной матерью еще до полномасштабного вторжения.

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Стася Ровинская об отношениях с мамой

Поклонникам могло показаться, что Стася Ровинская прекратила отношения с мамой из-за политических взглядов. Но это не так.

Перестала с ней полностью общаться за год до войны. Просто не говорила об этом. Это тянулось всю мою жизнь. Просто нашла наконец в себе силы это прекратить,

– призналась дочь Егорова.

Впоследствии Стася Ровинская добавила, что то, что она разорвала связь с мамой – для нее совсем не грустное событие.

"Не ставьте, пожалуйста, здесь грустные смайлы. В моем случае это супер! Это увольнение и победа над собой. Выход из состояния жертвы и, наконец, нормальная жизнь. Я стала легче дышать после этого", – добавила ведущая.



Стася Ровинская о маме / Фото с инстаграм-сториз

Как Стася Ровинская публично выразила несогласие с мамой