Украинская ведущая Стася Ровинская поделилась деталями отношений со своей мамой Снежаной Егоровой. Телезвезда разорвала отношения с одиозной матерью еще до полномасштабного вторжения.
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Стася Ровинская об отношениях с мамой
Поклонникам могло показаться, что Стася Ровинская прекратила отношения с мамой из-за политических взглядов. Но это не так.
Перестала с ней полностью общаться за год до войны. Просто не говорила об этом. Это тянулось всю мою жизнь. Просто нашла наконец в себе силы это прекратить,
– призналась дочь Егорова.
Впоследствии Стася Ровинская добавила, что то, что она разорвала связь с мамой – для нее совсем не грустное событие.
"Не ставьте, пожалуйста, здесь грустные смайлы. В моем случае это супер! Это увольнение и победа над собой. Выход из состояния жертвы и, наконец, нормальная жизнь. Я стала легче дышать после этого", – добавила ведущая.
Стася Ровинская о маме / Фото с инстаграм-сториз
Как Стася Ровинская публично выразила несогласие с мамой
- Телеведущая и актриса высказала свою позицию вплоть до полномасштабной войны – тогда, когда Снежана Егорова поддержала путина. Стася Ровинская отреклась от заявлений мамы и призналась, что чувствует боль и стыд из-за того, что ее впутывают в скандал.
- Уже после 24 февраля Стася просила жаловаться на ютуб-канал матери и даже послала ее за российским кораблем.
- Дочь Снежаны Егорова пыталась достучаться до мамы во время войны и посылала видео с бомбоубежища. Однако все было бесполезно – скандальная ведущая только выдавала цинические реакции.