Донька Єгорової намагалась достукатись до мами, але марно: "Це більше не людина, забудьте її"

Телеведуча Стася Ровінська під час російсько-української війни розблокувала номер мами Сніжани і хотіла поговорити про те, що відбувається в країні. Зробила вона це після оприлюднених кадрів з деокупованої Бучі на Київщині. Проте вона вкотре переконалась, що Сніжана – "більше не людина".

Наразі зіркова матуся трьох і телеведуча перебуває за кордоном з дітьми. Там жінка ходить на мітинги за Україну та інформаційно підтримує у соцмережах. Проте кадри з київського регіону, зокрема з Бучі, днем раніше знесилили жінку.

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На тлі емоцій вона вирішила зателефонувати своїй мамі – скандальній Сніжані Єгоровій, яка відома "любов'ю" до Росії та Путіна. Стася сподівалась, що хоча б така трагедія в центрі України зможе напоумити жінку на правду. Але марно.

Після всього, що трапилося, що ми сьогодні побачили... Прочитала, що написала самі знаєте хто. Розблокувала і зателефонувала. Висновок... Це більше не людина, нічого людського в неї більше немає. Мені здавалося, що в усьому є межа...

– написала Стася Ровінська.

Невідомо, про який текст Єгорової йдеться, тому що усі соцмережі телеведучої – заблоковані, а телеграм-канал – зламаний.



Стася Ровінська про маму Сніжану Єгорову / Фото з інстаграм-сторіс ведучої

Стася Ровінська попросила забути про її маму, адже це найбільше чого вона боїться – забуття.

"Не шукаєте, просто забудьте. Для неї це єдине, чого вона боїться – що її забудуть і не будуть про неї говорити і неважливо що. Тому забудьте, як її звуть. Не пишіть про неї, не звертайте уваги, ніякої. Тільки так їй можна зробити боляче", – додала Стася і сказала не шукати її ютуб та соцмережі, аби не додавати мамі ще більшої уваги.

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