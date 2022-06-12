Донька Сніжани Єгорової показала квартиру, яку орендує в Нью-Йорку: перші фото

У травні Стася Ровінська виїхала з Європи до США. У Нью-Йорку вона жила у великому будинку друзів, а днями винайняла своїй сім'ї квартиру. Як виглядає її нове житло, дивіться далі.

До США донька скандальної Сніжани Єгорової емігрувала з трьома дітьми та чоловіком, який як багатодітний батько зміг покинути країну після 24 лютого. Сидіти на шиї у друзів вони не хотіли, тож усього за три тижні знайшли власне житло.

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Як виглядає квартира Стасі Ровінської в Нью-Йорку

У Нью-Йорку екстелеведуча винаймає простору двокімнатну квартиру-студію, яка зараз повністю порожня. У ній немає ані дивану, ані столу, ані стільців, тож аби не спати на підлозі, подружжя купило два надувних ліжка – для себе та дітей. Замість обіднього столу їм поки служить валіза.

Ми переїхали у свою орендовану квартиру в Нью-Йорку. Вперше від початку війни ми у своєму житлі лише нашою родиною. Квартира пуста, купили надувні ліжка, їмо так (на валізі, – 24 канал). Романтика. Поступово будемо облаштовуватися,

– розповіла Стася Ровінська.

Цікаво, що зірка вже встигла вивісити український прапор на фасаді свого нового дому.

Квартира Стасі Ровінської у США / Фото з інстаграм-сторіс

Чому Стася Ровінська опинилася в Нью-Йорку