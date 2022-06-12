В США дочь скандальной Снежаны Егорова эмигрировала с тремя детьми и мужем, который как многодетный отец смог покинуть страну после 24 февраля. Сидеть на шее у друзей они не хотели, поэтому всего за три недели нашли собственное жилье.
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Как выглядит квартира Стаси Ровинской в Нью-Йорке
В Нью-Йорке экс-телеведущая снимает просторную двухкомнатную квартиру-студию, которая сейчас полностью пуста. В ней нет ни дивана, ни стола, ни стульев, так что чтобы не спать на полу, супруги купили две надувные кровати – для себя и детей. Вместо обеденного стола им пока служит чемодан.
Мы переехали в свою съемную квартиру в Нью-Йорке. Впервые с начала войны мы в своем жилье только нашей семьей. Квартира пустая, купили надувные кровати, едим так (на чемодане, – 24 канал). Романтика. Постепенно будем обустраиваться,
– рассказала Стася Ровинская.
Интересно, что звезда уже успела вывесить украинский флаг на фасаде своего нового дома.
Квартира Стаси Ровинской в США / Фото с инстаграм-сторис
Почему Стася Ровинская оказалась в Нью-Йорке
- От войны дочь Снежаны Егорова пряталась сначала в Греции, а в мае решила переехать в США, якобы ради детей. Там она будет жить ближайшие несколько лет и будет строить свою жизнь с самого начала, ведь в Киеве остались ее "близкие, друзья, дом, автомобили, любимые работы, комфортная жизнь".
- "Мы приехали в Америку без ничего, ни сбережений, ни плана, только мы. Дети пойдут в школу, и это меня радует. Мы в чужой стране, никто нас здесь не ждет", – жаловалась Ровинская.
- В Нью-Йорке звезда с семьей остановилась сначала в доме друзей, о котором мечтает и сама, и отвела сыновей в школу, а уже тогда взялась за поиски своего семейного гнездышка.