До США донька скандальної Сніжани Єгорової емігрувала з трьома дітьми та чоловіком, який як багатодітний батько зміг покинути країну після 24 лютого. Сидіти на шиї у друзів вони не хотіли, тож усього за три тижні знайшли власне житло.
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Як виглядає квартира Стасі Ровінської в Нью-Йорку
У Нью-Йорку екстелеведуча винаймає простору двокімнатну квартиру-студію, яка зараз повністю порожня. У ній немає ані дивану, ані столу, ані стільців, тож аби не спати на підлозі, подружжя купило два надувних ліжка – для себе та дітей. Замість обіднього столу їм поки служить валіза.
Ми переїхали у свою орендовану квартиру в Нью-Йорку. Вперше від початку війни ми у своєму житлі лише нашою родиною. Квартира пуста, купили надувні ліжка, їмо так (на валізі, – 24 канал). Романтика. Поступово будемо облаштовуватися,
– розповіла Стася Ровінська.
Цікаво, що зірка вже встигла вивісити український прапор на фасаді свого нового дому.
Квартира Стасі Ровінської у США / Фото з інстаграм-сторіс
Чому Стася Ровінська опинилася в Нью-Йорку
- Від війни донька Сніжани Єгорової ховалася спочатку в Греції, а в травні вирішила переїхати до США, нібито заради дітей. Там вона житиме найближчі декілька років і будуватиме своє життя з самого початку, адже в Києві залишилися її "близькі, друзі, будинок, автівки, улюблені роботи, комфортне життя".
- "Ми приїхали в Америку без нічого, ані збережень, ані плану, лише ми. Діти підуть до школи, і це мене радує. Ми у чужій країні, ніхто нас тут не чекає", – скаржилася Ровінська.
- У Нью-Йорку зірка з сім'єю зупинилася спочатку в будинку друзів, про який мріє й сама, та відвела синів до школи, а вже тоді взялася за пошуки свого сімейного гніздечка.