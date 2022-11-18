Юна донька Полякової вперше за багато місяців зустрілася з батьком: рідкісні фото з Лондона

Після 11 класу старша донька Олі Полякової Маша вступила в музичний коледж у Лондоні. У Великій Британії дівчина живе сама у студентському гуртожитку. У гості до неї заїхав батько Вадим.

Поки співачка Оля Полякова підкорює грузинські "Танці з зірками", її доньки облаштовуються у Великій Британії. 11-річну Алісу віддали в елітну школу-пансіонат, а 17-річна Маша стала студенткою лондонського коледжу, де вивчатиме музику. 17 листопада вона вперше за довгий час зустрілася з батьком Вадимом і показала це в інстаграм-сторіс.

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Чоловік Полякової приїхав до доньки в Лондон

Схоже, у Лондоні чоловік Олі Полякової був проїздом, адже з Машею провів тільки годину. Вони зустрілися в місцевому закладі, а дівчина опублікувала теплі фото в обіймах батька. Це рідкісні кадри, адже Вадим Буряковський не любить з'являтися на публіці та позувати для соцмереж.

Коли батько приїхав на годинку,

– прокоментувала Маша Полякова.

Ймовірно, востаннє вони бачилися в серпні, коли співачка вперше за пів року привезла доньок в Україну. Маша дуже раділа поїздці, казала: "Мене цього разу взяли".

Маша Полякова з батьком у Лондоні / Фото з інстаграм-сторіс дівчини

Маша Полякова з батьком у Лондоні / Фото з інстаграм-сторіс дівчини

Цікаво Оля Полякова показала гуртожиток, де житиме її 17-річна донька: відео з Лондона

Нагадаємо, чоловік Олі Полякової вже виїжджав за кордон під час воєнного стану. Тоді зірка просила "не розганяйте гі*но на вентилятор" і пояснила, що Вадим отримав усі необхідні дозволи на виїзд з України, 29 червня приїхав до Праги, провів з доньками три дні, побував на двох її концертах, а 3 липня вони були вже в дорозі додому.

Цікаво, що за словами Олі Полякової, Вадим служить у теробороні, а зброю тримає у спальні. "Я заходжу до Вадіка в кімнату і бачу – висить домашній халат, рушник і на ньому великий автомат. Мій чоловік у теробороні, у нього є бронежилет, зброя. Це наша нова реальність", – коментувала артистка, коли у липні повернулась до України з Франції.