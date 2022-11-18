Пока певица Оля Полякова покоряет грузинские "Танцы со звездами", ее дочери обустраиваются в Великобритании. 11-летнюю Алису отдали в элитную школу-пансионат, а 17-летняя Маша стала студенткой лондонского колледжа, где будет изучать музыку. 17 ноября она впервые за долгое время встретилась с отцом Вадимом и показала это в инстаграм-сторис.

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Муж Поляковой приехал к дочери в Лондон

Похоже, в Лондоне муж Оли Поляковой был проездом, ведь с Машей провел только час. Они встретились в местном заведении, а девушка опубликовала теплые фото в объятиях отца. Это редкие кадры, ведь Вадим Буряковский не любит появляться на публике и позировать для соцсетей.

Когда отец приехал на часок,

– прокомментировала Маша Полякова.

Вероятно, в последний раз они виделись в августе, когда певица впервые за полгода привезла дочерей в Украину. Маша очень радовалась поездке, говорила: "Меня в этот раз взяли".

Маша Полякова с отцом в Лондоне / Фото с инстаграм-сторис девушки

Маша Полякова с отцом в Лондоне / Фото с инстаграм-сторис девушки

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Напомним, муж Оли Поляковой уже выезжал за границу во время военного положения. Тогда звезда просила "не разгоняйте го*но на вентилятор" и объяснила, что Вадим получил все необходимые разрешения на выезд из Украины, 29 июня приехал в Прагу, провел с дочками три дня, побывал на двух ее концертах, а 3 июля они были уже в дороге домой.

Интересно, что, по словам Оли Поляковой, Вадим служит в терробороне, а оружие держит в спальне. "Я захожу к Вадику в комнату и вижу – висит домашний халат, полотенце и на нем большой автомат. Мой муж в терробороне, у него есть бронежилет, оружие. Это наша новая реальность", – комментировала артистка, когда в июле вернулась в Украину с Франции.