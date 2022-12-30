Донька Олі Полякової на картах таро поворожила Тіні Кароль на весілля: чи вийде зірка заміж

Доньки Олі Полякової повернулися в Україну з Великої Британії. Там 17-річна Маша захопилася картами таро. Дівчинка наворожила підписникам зіркової мами та навіть Тіні Кароль.

Днями Оля Полякова провела в інстаграмі прямий ефір, під час якого збирала на проєкт "Дитинство без війни", який евакуює малюків до Туреччини. Її старша донька Маша ворожила всім охочим на особисте життя.

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"Коли я приїхала до Англії, у мене з'явилася там подружка, вона також з України. Вона часто розкладала мені на таро. І якось я застрягла у Грінвічі, бо в мене сів телефон, я не знала дорогу додому. Я зайшла в один магазин відігрітися, і мені всунули карти таро. Якось так усе почалося", – розповіла Маша Полякова.

Один з глядачів несподівано поцікавився, чи одружиться Тіна Кароль 2023 року.

Одруження якогось не буде. Може буде якийсь чоловік, навіть не один. Але одруження я не бачу. Бо це карта розбитого серця,

– відповіла дівчинка.

"Якби вона хотіла, вона б вже одружилася давно. А так вона, бачите, з розбитим серцем досі", – прокоментувала це Оля Полякова.

хтось з фоловерів запитав Машу,. Дівчинка відповіла, що зараз у зіркової пари емоційні проблеми, але вони залишаться разом.

До речі, у жовтні цього року Тіна Кароль скаржилася на самотність. Вона казала, що після смерті чоловіка Євгена Огіра "самотність як кислота роз'їдає серце, спустошує та руйнує", але вона перетворила його на інструмент для творчості, адже "тільки через біль народжується об'єкт".

Минулого ж року стало відомо, що її роман з Даном Баланом вигадали заради рейтингів "Голосу країни". Їхня історія "була синтетично створена", але, як запевняє продюсер, стала реальністю. Сама ж Тіна Кароль коментувала, що флірт між ними все ж був.