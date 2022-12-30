На днях Оля Полякова провела в инстаграме прямой эфир, во время которого собирала на проект "Детство без войны", что эвакуирует малышей в Турцию. Ее старшая дочь Маша гадала всем желающим на личную жизнь.

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"Когда я приехала в Англию, у меня появилась там подружка, она тоже из Украины. Она часто разлагала мне на таро. И как-то я застряла в Гринвиче, потому что у меня сел телефон, я не знала дорогу домой. Я зашла в один магазин отогрелся, и мне всунули карты таро. Как-то так все началось", – рассказала Маша Полякова.

Один из зрителей неожиданно поинтересовался, женится ли Тина Кароль в 2023 году.

Женитьбы какой-то не будет. Может, будет какой-то мужчина, даже не один. Но женитьбы я не вижу. Ибо это карта разбитого сердца,

– ответила девочка.

"Если бы она хотела, она бы уже поженилась давно. А так она, видите ли, с разбитым сердцем до сих пор", – прокомментировала это Оля Полякова.

Интересно, кто-то из фолловеров спросил Машу, разведутся ли Потап и Настя Каменских. Девочка ответила, что сейчас у звездной пары эмоциональные проблемы, но они останутся вместе.

Кстати, в октябре этого года Тина Кароль жаловалась на одиночество. Она говорила, что после смерти мужа Евгения Огира "одиночество как кислота разъедает сердце, опустошает и разрушает", но она превратила его в инструмент для творчества, ведь "только из боли рождается объект".

В прошлом году стало известно, что ее роман с Даном Баланом придумали ради рейтингов "Голоса страны". Их история "была синтетически создана", но, как уверяет продюсер, стала реальностью. Сама же Тина Кароль комментировала, что флирт между ними все же был.