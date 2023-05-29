У своєму Instagram 17-річна дівчина опублікувала світлини у ефектному образі. Нагадаємо, що в лютому Оля Фреймут зворушливо вітала Злату з днем народження.

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Злата позувала перед камерою у рожевій обтислій сукні в блискітках. Вбрання ефектно підкреслювало фігуру доньки Фреймут.

Сукня була доволі довгою, але з пікантними розрізами в районі декольте. Завдяки цьому 17-річна Злата підкреслила свій пишний бюст.



Злата Мітчелл, донька Олі Фреймут / Фото з її інстаграму

Образ Мітчелл доповнила намистом, легким макіяжем, а біляве волосся дівчина розпустила.

Реакція мережі на фото Злати

Шанувальники були в захваті від нових фото, вони зробити Златі багато компліментів. Що дівчині пишуть у коментарях:

"Ти що! Ну яка краса!"

"Дуже мила".

"Дуже красива".

"Майже копія мами".

"Красотка".

Проте знайшлися і хейтери: "Чесно кажучи, тут нічого ні красивого, ні розумного", "Смердить розпустою! В кожного своя краса", "Дівчині така поведінка не личить. Це вульгарно і не пристойно", "Жах".

Нагадаємо! Батько Злати – корінний британець. Дівчина також народилася у Великій Британії, має громадянство. Тож, Фреймут з іншими дітьми отримала тимчасове резидентство у Великій Британії.

Час від часу Злата потішить своїх прихильників та продемонструє зухвалі образи. Дівчина не соромиться одягати обтислі вбрання та показувати своє розкішне декольте.

Тим часом про двох молодших дітей Олі Фреймут майже нічого не чути. Лише нещодавно знаменитість опублікувала кадри із сином та донькою, на яких можна розгледіти помітно підрослих Валерія та Євдокію.