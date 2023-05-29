В своем Instagram 17-летняя девушка опубликовала фотографии в эффектном образе. Напомним, что в феврале Оля Фреймут трогательно поздравила Злату с Днем рождения.

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Теперь Злата позировала перед камерой в розовом обжатом платье в блестках. Наряд эффектно подчеркивал фигуру дочери Фреймут.

Платье было довольно длинным, но с пикантными разрезами в районе декольте. Благодаря этому 17-летняя Злата подчеркнула свой пышный бюст.



Злата Митчелл, дочь Оли Фреймут / Фото из ее инстаграммы

Образ Митчелл дополнила ожерельем, легким макияжем, а белокурые волосы девушка распустила.

Реакция сети на фото Златы

Поклонники были в восторге от новых фото, они сделать Злате много комплиментов. Что девушке пишут в комментариях:

"Ты что! Ну какая красота!"

"Очень милая".

"Очень красива".

"Почти копия мамы".

"Красавица".

Однако нашлись и хейтеры: "Честно говоря, здесь ничего ни красивого, ни умного", "Воняет развратом! У каждого своя красота", "Девчине такое поведение не подходит. Это пошло и не прилично", "Ужас".

Напомним! Отец Златы – коренной британец. Девушка также родилась в Великобритании, имеет гражданство. Фреймут с другими детьми получила временное резидентство в Великобритании.

Время от времени Злата порадует своих поклонников и продемонстрирует дерзкие обиды. Девушка не стесняется одевать обжатые наряды и показывать свое роскошное декольте.

Между тем о двух младших детях Оле Фреймут почти ничего не слышно. Лишь недавно знаменитость опубликовала кадры с сыном и дочерью, на которых можно рассмотреть заметно подросшие Валерия и Евдокию.