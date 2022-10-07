Олександр Педан розповів, чому і на якій спеціалізації його донька навчається у Львові
Джерело:ЖВЛ
Донька ведучого та шоумена Олександра Педана – Валерія цього року вступила до Українського католицького університету, що розташований у Львові. Зірковий тато поділився, чому вона обрала саме цей заклад.
Валерія вирішила не їхати за кордон, навчатися саме в Україні. Дівчина прагнула підтримати українське навчання. Обговорила це разом з батьком і він погодився, що, особливо зараз, це буде правильно.
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Олександр Педан про навчання доньки у Львові
Ведучий зізнався, що його хвилює те, що багато дітей під час війни виїхали за кордон і невідомо, чи повернуться. Тому він підтримав рішення доньки навчатися в Україні. Дівчина навчається у престижному львівському університеті.
Лера обрала університет у Львові. Український католицький університет. Як на мене, один із найкращих університетів. Він таки приватний, там немає бюджетних місць. У мене була позиція, що Лєра навчатиметься на контракті, щоб не займати чиєсь місце. Я збирав та відкладав на її навчання, бо це інвестиція,
– поділився Педан.
Валерія навчається на соціології. Олександр зазначив, що зараз це недооцінена спеціальність, яка має широке коло для діяльності.
Зазначимо, вартість навчання Валерії становить 80 тисяч гривень на рік.
Де навчаються зіркові діти під час війни
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- Сини Тараса та Олени Тополі навчаються в США.