Валерія вирішила не їхати за кордон, навчатися саме в Україні. Дівчина прагнула підтримати українське навчання. Обговорила це разом з батьком і він погодився, що, особливо зараз, це буде правильно.
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Олександр Педан про навчання доньки у Львові
Ведучий зізнався, що його хвилює те, що багато дітей під час війни виїхали за кордон і невідомо, чи повернуться. Тому він підтримав рішення доньки навчатися в Україні. Дівчина навчається у престижному львівському університеті.
Лера обрала університет у Львові. Український католицький університет. Як на мене, один із найкращих університетів. Він таки приватний, там немає бюджетних місць. У мене була позиція, що Лєра навчатиметься на контракті, щоб не займати чиєсь місце. Я збирав та відкладав на її навчання, бо це інвестиція,
– поділився Педан.
Валерія навчається на соціології. Олександр зазначив, що зараз це недооцінена спеціальність, яка має широке коло для діяльності.
Олександр Педан з донькою / Фото з інстаграму Валерії Педан
Зазначимо, вартість навчання Валерії становить 80 тисяч гривень на рік.
Де навчаються зіркові діти під час війни
- Старша донька Олі Полякової здобуватиме освіту бакалавра музики в престижному лондонському університеті.
- Донька Тоні Матвієнко цього року пішла у перший клас у Великій Британії. Наразі дівчинка навчатиметься там, але, ймовірно, скоро повернеться з зірковою матусею додому.
- Сини Тараса та Олени Тополі навчаються в США.