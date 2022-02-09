Донька Меладзе розповіла, чому батьки не прийшли підтримати її під час виступу на "Голосі"

Донька продюсера Костянтина Меладзе спричинила фурор на шоу "Голос країни", розвернувши усі крісла. Однак на зйомках Лію підтримували лише друзі, й вона пояснила, чому.

На зйомках "Голосу країни" Лію Меладзе підтримували лише друзі, батьки ж не прийшли підтримувати її під час хвилюючого виступу. Донька відомого композитора пояснила, чому так сталось.

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Чому Лію Меладзе не прийшли підтримати батьки

За словами Лії Меладзе, вона й сама не хотіла кликати відомого батька, щоб не привертати уваги. Тоді як її мама не любить з'являтися перед камерами.

Так, були лише мої друзі. Хотіла взяти бабусю із собою, але за цих коронавірусних часів краще поберегтися, тому вона не змогла. Тата не кликала з тієї причини, щоб не привертати зайвої уваги. Він би непоміченим не залишився. А мама не любить телекамер,

– поділилась дочка продюсера.

Лія Меладзе вважає, що повинна досягати успіху самостійно. Водночас вона не проти продюсування батька.

"Я не сказала б, що мені хочеться все робити самій або щоб тато мене продюсував. Хотіла б із татом працювати й писати разом із ним музику. Я захоплююсь його талантом. І він дуже розуміє і мою душу, і мій смак. А продюсувати чи пропіарити себе краще, ніж я сама, ніхто не зможе. Якщо людина сама по собі нецікава, пхай її чи не пхай у проєкти, знімай кліпи, води на телеканали – все одно нічого з цього не вийде", – наголосила зіркова донька.

Лія Меладзе на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Лія Меладзе на "Голосі"