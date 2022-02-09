Донька Меладзе розповіла, чому батьки не прийшли підтримати її під час виступу на "Голосі"
Джерело:"КП в Україні"
Донька продюсера Костянтина Меладзе спричинила фурор на шоу "Голос країни", розвернувши усі крісла. Однак на зйомках Лію підтримували лише друзі, й вона пояснила, чому.
На зйомках "Голосу країни" Лію Меладзе підтримували лише друзі, батьки ж не прийшли підтримувати її під час хвилюючого виступу. Донька відомого композитора пояснила, чому так сталось.
До слова Пів мільйона переглядів: виступ доньки Меладзе на "Голосі" злетів на перше місце в трендах ютубу
Чому Лію Меладзе не прийшли підтримати батьки
За словами Лії Меладзе, вона й сама не хотіла кликати відомого батька, щоб не привертати уваги. Тоді як її мама не любить з'являтися перед камерами.
Так, були лише мої друзі. Хотіла взяти бабусю із собою, але за цих коронавірусних часів краще поберегтися, тому вона не змогла. Тата не кликала з тієї причини, щоб не привертати зайвої уваги. Він би непоміченим не залишився. А мама не любить телекамер,
– поділилась дочка продюсера.
Лія Меладзе вважає, що повинна досягати успіху самостійно. Водночас вона не проти продюсування батька.
"Я не сказала б, що мені хочеться все робити самій або щоб тато мене продюсував. Хотіла б із татом працювати й писати разом із ним музику. Я захоплююсь його талантом. І він дуже розуміє і мою душу, і мій смак. А продюсувати чи пропіарити себе краще, ніж я сама, ніхто не зможе. Якщо людина сама по собі нецікава, пхай її чи не пхай у проєкти, знімай кліпи, води на телеканали – все одно нічого з цього не вийде", – наголосила зіркова донька.
Лія Меладзе на "Голосі країни": дивіться відео онлайн
Лія Меладзе на "Голосі"
- Ще до виходу перших епізодів вокального шоу стало відомо, що донька композитора та продюсера Костянтина Меладзе, який був тренером російського "Голосу", візьме участь в українському проєкті. Саме в Києві вона планує розвивати музичну кар'єру.
- Лія Меладзе визнала, що на проєкті існує сильна конкуренція. Водночас вона варта того, щоб брати участь у "Голосі країни" й це не тому, що має зіркового батька. Дівчина вважає, що якби співала погано, вона б до шоу не пройшла.
- Зрештою донька Меладзе на "сліпих прослуховуваннях" заспівала пісню Леонарда Коена Hallelujah. Спершу вона розвернула крісло Вакарчука, а потім і решти тренерів – Полякової, Дорофєєвої та Потапа. Лія вирішила піти до команди Наді Дорофєєвої.
- Виступ дівчини викликав бурхливі обговорення не лише серед суддів "Голосу країни", але й у мережі. Завдяки цьому відео її виступу злетіло на першу сходинку трендів ютубу.