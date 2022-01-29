Випуск за участю з Лією Меладзе покажуть 30 січня, тому наразі невідомо, у команді кого з тренерів зіркова донька вирішила продовжити участь в проєкті.

Раніше ми писали 17-річна донька Меладзе прийшла на український "Голос країни-12"

Лія Меладзе про участь в "Голосі країни"

Дівчина зізналася, що на проєкті є серйозна конкуренція, багато учасників з сильними голосами. Та Лія не сумуватиме з цього приводу, адже обов'язкова перемога не є її метою.

Я досить харизматична і мила людина. Мені так здається. Думаю, прізвище тут ні до чого. Якби я погано співала, швидше за все, мені порадили б прийти наступного сезону. Так що, вважаю, з вокалом у мене теж усе досить добре,

– заявила донька Меладзе.

За словами Лії, сцена "Голосу країни" є дуже логічним і відповідним місцем для того, щоб розпочати музичну кар'єру. Багато друзів дівчини вже були на проєкті, тому вона також вирішила спробувати. Наразі донька Меладзе не впевнена, що стане артисткою, однак переконана в тому, що її майбутнє буде пов'язане з музикою.

Лія розповіла, що проходила всі етапи кастингу, як і решта учасників. До участі в проєкті готувалася приблизно 2 місяці.

Зверніть увагу! Як пройшов 1 випуск 12 сезону "Голосу країни" – дізнавайтеся за посиланням.