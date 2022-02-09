На съемках "Голоса страны" Лию Меладзе поддерживали только друзья, родители же не пришли поддерживать ее во время волнующего выступления. Дочь известного композитора объяснила, почему это произошло.
К слову Полмиллиона просмотров: выступление дочери Меладзе на "Голосе" на первом месте в трендах ютуба
Почему Лию Меладзе не пришли поддержать родители
По словам Лии Меладзе, она сама не хотела звать известного отца, чтобы не привлекать внимания. В то время как ее мама не любит появляться перед камерами.
Да, были только мои друзья. Хотела взять бабушку с собой, но в эти коронавирусные времена лучше поберечься, поэтому она не смогла. Папу не звала по той причине, чтобы не привлекать излишнего внимания. Он бы незамеченным не остался. А мама не любит телекамер,
– поделилась дочь продюсера.
Лия Меладзе считает, что должна добиваться успеха самостоятельно. В то же время она не против продюсирования отца.
"Я не сказала бы, что мне хочется все делать самой или чтобы папа меня продюсировал. Хотела бы с папой работать и писать вместе с ним музыку. Я увлекаюсь его талантом. И он очень понимает и мою душу, и мой вкус. А продюсировать или пропиарить себя лучше, чем я сама, никто не сможет. Если человек сам по себе неинтересен, толкай его или не толкай в проекты, снимай клипы, води на телеканалы – все равно ничего из этого не выйдет", – подчеркнула звездная дочь.
Лия Меладзе на "Голосе страны": смотрите видео онлайн
Лия Меладзе на "Голосе"
- Еще до выхода первых эпизодов вокального шоу стало известно, что дочь композитора и продюсера Константина Меладзе, который являлся тренером российского "Голоса", примет участие в украинском проекте. Именно в Киеве она планирует развивать музыкальную карьеру.
- Лия Меладзе признала, что на проекте существует сильная конкуренция. В то же время она стоит того, чтобы участвовать в "Голосе страны" и это не потому, что у нее звездный отец. Девушка считает, что если бы пела плохо, она бы в шоу не прошла.
- В конце концов, дочь Меладзе на "слепых прослушиваниях" спела песню Леонарда Коэна Hallelujah. Сначала она развернула кресло Вакарчука, а затем и остальных тренеров – Поляковой, Дорофеевой и Потапа. Лия решила пойти в команду Нади Дорофеевой.
- Выступление девушки вызвало бурные обсуждения не только среди судей "Голоса страны", но и в сети. Благодаря этому видео ее выступления взлетело на первую строчку трендов ютуба.