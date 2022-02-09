На съемках "Голоса страны" Лию Меладзе поддерживали только друзья, родители же не пришли поддерживать ее во время волнующего выступления. Дочь известного композитора объяснила, почему это произошло.

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Почему Лию Меладзе не пришли поддержать родители

По словам Лии Меладзе, она сама не хотела звать известного отца, чтобы не привлекать внимания. В то время как ее мама не любит появляться перед камерами.

Да, были только мои друзья. Хотела взять бабушку с собой, но в эти коронавирусные времена лучше поберечься, поэтому она не смогла. Папу не звала по той причине, чтобы не привлекать излишнего внимания. Он бы незамеченным не остался. А мама не любит телекамер,

– поделилась дочь продюсера.

Лия Меладзе считает, что должна добиваться успеха самостоятельно. В то же время она не против продюсирования отца.

"Я не сказала бы, что мне хочется все делать самой или чтобы папа меня продюсировал. Хотела бы с папой работать и писать вместе с ним музыку. Я увлекаюсь его талантом. И он очень понимает и мою душу, и мой вкус. А продюсировать или пропиарить себя лучше, чем я сама, никто не сможет. Если человек сам по себе неинтересен, толкай его или не толкай в проекты, снимай клипы, води на телеканалы – все равно ничего из этого не выйдет", – подчеркнула звездная дочь.

Лия Меладзе на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Лия Меладзе на "Голосе"