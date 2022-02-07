Він плакав, – донька Кості Меладзе розповіла про реакцію батька на її виступ на "Голосі"

У 12 сезон "Голосу країни" прийшла середня донька Костянтина Меладзе. У 3 випуску "сліпих прослуховувань" Лія розвернула всіх тренерів і, як розповіла, змусила плакати свого зіркового батька.

На кастингу донька Костянтина Меладзе виконала ліричний хіт Hallelujah. Попри страшенне хвилювання вона заспівала так, що на червоні кнопки натиснули всі четверо суддів: першим – Святослав Вакарчук, а останнім – Потап. Лію засипали компліментами не тільки за чистий вокал, а й за те, що вона вирішила пробивати дорогу в шоу-біз без зіркового батька.

До теми 17-річна донька Констянтина Меладзе прийшла на "Голос країни": якою була реакція суддів

Як Костянтин Меладзе відреагував на виступ доньки на "Голосі країни"

17-річна дівчинка розповіла, що дивилася 3 випуск "Голосу країни" з сім'єю та друзями, але батька Костянтина поряд з нею не було. Композитор дивився ефір окремо та зателефонував одразу після її виступу.

Він мені зателефонував після ефіру. Він плакав, коли дивився. Він сказав, що це дуже класно. Він сказав, що я молодець і даремно переживала,

– розповіла Лія Меладзе.

Як донька Костянтина Меладзе оцінює свій виступ на "Голосі країни"

дівчинка впевнена, що. Лія вважає себе досить харизматичною, милою і талановитою співачкою, яка варта місця в "Голосі країни".

Лія була дуже щаслива, що завдяки "Голосу країни" її побачила вся Україна. Вона додала, що розплакалася у фіналі, бо вперше в житті показала свій талант таким великим зіркам.

"У мене не було такої атмосфери, це правда для мене дуже по-новому. У мене було стільки радості, стільки емоцій, я була в такому шоці. Тому не знаю, як ще я могла відреагувати, якщо не плакати", – зізналась донька Меладзе.

Лія Меладзе на "Голосі країни": дивіться відео онлайн