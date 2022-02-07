На кастинге дочь Константина Меладзе исполнила лирический хит Hallelujah. Несмотря на страшное волнение, она спела так, что на красные кнопки нажали все четверо судей: первым – Святослав Вакарчук, а последним – Потап. Лию засыпали комплиментами не только за чистый вокал, но и за то, что она решила пробивать дорогу в шоу-биз без звездного отца.

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Как Константин Меладзе отреагировал на выступление дочери на "Голосе страны"

17-летняя девочка рассказала, что смотрела 3 выпуск "Голоса страны" с семьей и друзьями, но отца Константина рядом с ней не было. Композитор смотрел эфир отдельно и позвонил сразу после ее выступления.

Он мне позвонил после эфира. Он плакал, когда смотрел. Он сказал, что это очень круто. Он сказал, что я молодец и зря переживала,

– рассказала Лия Меладзе.

Интересно, девочка уверена, что прошла на "слепые прослушивания" не из-за известной фамилии. Лия считает себя достаточно харизматичной, милой и талантливой певицей, которая стоит места в "Голосе страны".

Как дочь Константина Меладзе оценивает свое выступление на "Голосе страны"

Лия была очень счастлива, что благодаря "Голосу страны" ее увидела вся Украина. Она добавила, что расплакалась в финале, потому что впервые в жизни показала свой талант таким большим звездам.

"У меня не было такой атмосферы, это правда для меня очень по-новому. У меня было столько радости, столько эмоций, я была в таком шоке. Поэтому не знаю, как еще я могла отреагировать, если не плакать", – призналась дочь Меладзе.

Лия Меладзе на "Голосе страны": смотрите видео онлайн