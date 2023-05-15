Кадром з коханою Лілі-Роуз Депп поділилася у своїх Instagram-stories. Зазначимо, що Даніель, яка більш відома під сценічним псевдонімом 070 Shake, старше Лілі-Роуз на 2 роки.

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Про свої стосунки пара оголосила, опублікувавши в соцмережі однакові знімки. На фото дівчата пристрасно цілуються. "4 місяці з моїм крашем", – підписала фото акторка.



Донька Депа підтвердила стосунки з Даніель / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Новина про роман Депп із дівчиною не стала великим шоком. Адже чутки про те, що між дівчатами є романтичні почуття, зародилися ще в січні цього року, проте Лілі-Роуз їх не підтверджувала і не спростовувала.



Лілі-Роуз Деп з Даніель Бальбуен / Фото з соцмереж

Додамо, що дочка Джонні Деппа здійснила камінг-аут, коли їй було 16 років. Тоді вона заявила про свою бісексуальність – романтичний і сексуальний потяг по відношенню і до чоловіків, і до жінок.

Нагадаємо, що у 2021 році Лілі-Роуз Деп закрутила роман з актором Остіном Батлером. Папараці заскочили їх за поцілунками на побаченні в Лондоні. Як довго тривали їхні стосунки – невідомо.

Крім того, донька Депа зустрічалася і з актором Тімоті Шаламе. Вони познайомились на знімальному майданчику серіалу "Король" влітку 2018 року, а у квітні 2020 року – розірвали стосунки, актор заявив, що самотній.