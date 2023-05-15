Кадром с любимой Лили-Роуз Депп поделилась в своих Instagram-stories. Отметим, что Даниэль, более известная под сценическим псевдонимом 070 Shake, старше Лили-Роуз на 2 года.

К теме Иракли Макацария из "Холостяка" впервые станет отцом: его 21-летняя беременная жена - первые фото

О своих отношениях пара объявила, опубликовав в соцсети одинаковые снимки. На фото девочки страстно целуются. "4 месяца с моим крашем", – подписала фото актриса.



Дочь Депа подтвердила отношения с Даниэль / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Новость о романе Депп с девушкой не послужила большим шоком. Ведь слухи о том, что между ними есть романтические чувства, зародились еще в январе этого года, однако Лили-Роуз их не подтверждала и не опровергала.



Лили-Роуз Деп из Даниэль Бальбуэн / Фото из соцсетей

Добавим, что дочь Джонни Деппа совершила каминг-аут, когда ей было 16 лет. Тогда она заявила о своей бисексуальности – романтическом и сексуальном влечении по отношению и к мужчинам, и к женщинам.

Напомним, что в 2021 году Лили-Роуз Депп закрутила роман с актером Остином Батлером. Папарацци застали их за поцелуями на свидании в Лондоне. Как долго продолжались их отношения – неизвестно.

Кроме того, дочь Депа встречалась и с актером Тимоти Шаламе. Они познакомились на съемочной площадке сериала "Король" летом 2018, а в апреле 2020 – разорвали отношения, актер заявил, что одинок.