Побачення Лілі-Роуз Депп та Остіна Батлера почалося з вечері в розкішному ресторані, куди вони приїхали з другом та особистим водієм. Після двогодинної трапези закохані попрощались з товаришем і вирушили на прогулянку біля річки.
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На вулицях вечірнього Лондона актори не приховували своїх почуттів – пристрасно цілувались та обіймались просто під світлом ліхтарів.
На побачення з зіркою телесеріалу "Їх переплутали в пологовому будинку" донька Джонні Деппа підібрала комфортний повсякденний образ – темні джинси прямого крою, чорну куртку, туфлі на невисоких підборах і стильний білий клатч. Остін Батлер також одягнувся в стилі стрітстайл. На ньому світло-блакитні джинси та бомбер кольору хакі.
Особисте життя Лілі-Роуз Депп та Остіна Батлера
- Останнім, з ким зустрічалась акторка та фотомодель, був Тімоті Шаламе. Вони познайомились на знімальному майданчику серіалу "Король" влітку 2018 року, а у квітні 2020 року – розірвали стосунки, актор заявив, що самотній.
- Ходили чутки, що Лілі-Роуз Депп і Тімоті Шаламе відновили роман на початку цього року, адже їх бачили разом у Нью-Йорку.
- Тоді як Остін Батлер зустрічався з Ванессою Хадженс. Вони були разом довгих 8 років. Вони не поспішали одружуватися й планували дітей ближче до 30. Однак у грудні 2019 року з'явилася інформація про їхній розрив, а за кілька місяців акторка повідомила про розставання близьким.