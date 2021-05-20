Донька Брюса Вілліса страждала від того, що схожа на зіркового батька

Молодша донька Брюса Вілліса та Демі Мур приголомшила зізнанням про комплекси через зовнішність. 27-річна Талула ненавиділа себе за схожість з зірковим батьком.

Експодружжя Демі Мур і Брюса Вілліса свого часу було однією з найкрасивіших Голлівудських пар. У 13-річному шлюбі в них народилося троє доньок – Румер, Скаут та Талула. Коли двоє старших дітей схожі на зіркову мама, молодша перейняла риси обличчя від відомого батька. У шкільні роки це неабияк дратувало дівчину.

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Я ненавиділа себе за те, що не схожа на маму. Мені сказали, що я копія Брюса Вілліса з самого народження. Мене обурювала схожість з батьком. Я вважала своє "чоловіче" обличчя – єдиною причиною нелюбові до себе,

– поділилася донька акторів.

Звернувшися до лікарів, Талула Вілліс дізналася, що страждає від дисморфічного розладу. Він характеризується гіперконцентрацією на зовнішності. Лише нещодавно їй вдалося побороти комплекси та прийняти себе. Крім того, з віком обличчя дівчини змінилися.

"Потрібно вгамувати рану на своїй душі, перш ніж намагатися "виправити" зовнішність. Ми всі хочемо почуватися гарно і впевнено, але коли ці думки закрадаються глибше, поступово поглинаючи вашу сутність, попросіть про допомогу. Не соромтеся, це не "дурне питання", це справжня психологічний біль", – порадила Талула Вілліс.

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Додамо, зараз 27-річна Талула – щаслива наречена. Донька Демі Мур і Брюса Вілліса виходить заміж за режисера та художника Ділана Басса. Їхній роман закрутився лише в лютому 2020 року, однак на карантині хлопець зрозумів: неординарна акторка – саме те, що йому потрібно.

Зіркова мама щиро рада за молодшу доньку. Вона привітала її з заручинами та показала емоції, які переповнювали її тоді, коли вона дізналася про новий статус Талули.