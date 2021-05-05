Таллула Вілліс вирішила поділитися радісною новиною, тому оприлюднила зворушливі фото на особистій сторінці. Освідчення в коханні відбулось на подвір'ї будинку.
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Донька Демі Мур виходить заміж
27-річна Таллула Вілліс показала чуттєві знімки з моменту, коли її бойфренд, режисер та художник Ділан Басс робив пропозицію. Він став на одне коліно та зізнався у коханні. Дівчина не приховувала здивування й щастя та ніжно обійняла новоспеченого нареченого.
З абсолютною впевненістю!
– підписала романтичні кадри донька зірок.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Також Таллула Вілліс продемонструвала зблизька розкішну каблучку з величезним дорогоцінним каменем. "Руки досі тремтять, наче мамині спагетті. Я наречена!", – написала під відео дівчина.
Під публікаціями Таллулу Вілліс вже привітали її зіркові сестри та шанувальники:
- "Я захоплена";
- "Як це неймовірно красиво, я така рада за тебе";
- "Дуже рада бачити твоє щастя";
- "Це так зворушливо";
- "Мої вітання".
Стосунки Таллули Вілліс та Ділана Басса
Пара оголосила про свої романтичні стосунки в лютому 2020 року, коли тільки почалась пандемія коронавірусу. У зв'язку з карантином Ділан проводив багато часу зі своєю дівчиною та її родиною, де вони могли зблизитися.