"До мурашок": Kalush та Артем Пивоваров випустили кліп і пісню на вірш українського поета

Український реп-гурт Kalush та співак Артем Пивоваров презентували спільну композицію. Вони записали пісню на вірш поета Григорія Чупринки.

Фіналісти Нацвідбору Євробачення-2022 Kalush та український співак Артем Пивоваров неочікувано заспівали разом. Вони випустили пісню "Майбутність" та кліп на неї.

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Kalush та Артем Пивоваров у дуеті

Співак Артем Пивоваров створив проєкт "Твої вірші, Мої Ноти", у якому він популяризує українських поетів, письменників та загалом культуру через призму музики.

У межах цього авторського проєкту і вийшла пісня "Майбутність". Трек написаний на вірш поета Григорія Чупринки.

"Чупринка – досить сміливий поет. Щоб зрозуміти його позицію, достатньо почитати його біографію. Нині він, як і раніше, актуальний. Чому Калуш? Він – голос вулиць. У цій роботі ми показуємо свого роду "хіральність" персонажів, які не можуть бути поєднані один з одним в існуючому просторі. Моє завдання як автора та продюсера проєкту – знаходити та об'єднувати. Цим я, власне, і займаюсь", – поділився Артем Пивоваров.

4 лютого вийшов не тільки новий хіт, але й кліп на нього. Відеоробота зняла у чорно-білому стилі.

Kalush та Артем Пивоваров – "Майбутність": дивіться кліп онлайн

Реакція мережі

Шанувальники активно оцінюють несподівану та зворушливу колаборацію українських артистів:

"Відчувається, що це музика не для хайпу, а від душі й для душі... Артем, Калуш, спасибі вам";

"Неймовірно красиво і талановито, голос Артема до мурашок";

"Класно. Артеме, голос у вас прекрасний, як і ви сам";

"Прекрасно і душевно. Артем неймовірно прекрасний і талановитий юнак та артист. Калуш класно вписався";

"Як завжди, неймовірно круто";

"В Артема українською мовою голос звучить неймовірно круто. Мурашки по шкірі";

"Відчуваю гордість за те, що такий проєкт існує в нашій країні! Це дуже важливо – відроджувати українську культуру через призму музики! Артем, дякую! Ще одна неймовірна колаборація, яка тепер в серці".

Прем'єри виконавців 4 лютого