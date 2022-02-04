Финалисты Нацотбора Евровидения-2022 Kalush и украинский певец Артем Пивоваров неожиданно спели вместе. Они выпустили песню "Майбутність" и клип на нее.
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Kalush и Артем Пивоваров в дуэте
Певец Артем Пивоваров создал проект "Твої вірші, Мої Ноти", в котором он популяризирует украинских поэтов, писателей и в целом культуру через призму музыки.
В рамках этого авторского проекта и вышла песня "Майбутність". Трек написан на стихотворение поэта Григория Чупрынки.
"Чупрынка – довольно смелый поэт. Чтобы понять его позицию, достаточно почитать его биографию. Сейчас он по-прежнему актуален. Почему Калуш? Он – голос улиц. В этой работе мы показываем своего рода "хиральность" персонажей, которые не могут быть соединены друг с другом в существующем пространстве. Моя задача как автора и продюсера проекта – находить и объединять. Этим я, собственно, и занимаюсь", – поделился Артем Пивоваров.
4 февраля вышел не только новый хит, но и клип на него. Видеоработа сняла в черно-белом стиле.
Kalush и Артем Пивоваров – "Майбутність": смотрите клип онлайн
Реакция сети
Поклонники активно оценивают неожиданную и трогательную коллаборацию украинских артистов:
- "Чувствуется, что это музыка не для хайпа, а от души и для души... Артем, Калуш, спасибо вам";
- "Невероятно красиво и талантливо, голос Артема до мурашек";
- "Классно. Артем, голос у вас прекрасный, как и вы сам";
- "Прекрасно и душевно. Артем невероятно прекрасный и талантливый юноша и артист. Калуш классно вписался";
- "Как всегда, невероятно круто";
- "У Артема на украинском языке голос звучит невероятно круто. Мурашки по коже";
- "Испытываю гордость за то, что такой проект существует в нашей стране! Это очень важно – возрождать украинскую культуру через призму музыки! Артем, спасибо! Еще одна невероятная коллаборация, которая теперь в сердце".
Премьеры исполнителей 4 февраля
- Певица и блоггер Jerry Heil выпустила клип на песню "Пошта". В ней она пела о несчастливой любви и показала, как сбежала из свидания в ресторане.
- Финалистка Нацотбора Alina Pash представила конкурсную песню Shadows of Forgotten Ancestors – "Тени забытых предков".
- Наталья Карпа порадовала поклонников клипом на песню "Чуєш, не йди" о влюбленной паре и чувствах.